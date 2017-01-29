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Происшествия
Рухнувшая с башни глыба снега убила подростка в Башкирии

Рухнувшая с башни глыба снега убила подростка в Башкирии

14:01  29 Января 2017
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Рухнувшая с башни глыба снега убила подростка в Башкирии

Уфа, 29 января. Снежная глыба, рухнувшая с водонапорной башни в Башкирии, убила 13-летнего мальчика, когда он с друзьями рядом катался с горки.

По данным регионального СУ СК РФ, трагедия произошла накануне поздно вечером в деревне Дубки. Ребенок погиб на месте происшествия. 

Сейчас все обстоятельства чудовищной гибели школьника выясняют следователи. В рамках проверки правоохранители установят владельца башни, а также ответственных за очищение ее крыши от снега и льда, сообщает НСН.
 

Ярослава Замысловатова
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