Рухнувшая с башни глыба снега убила подростка в Башкирии

Уфа, 29 января. Снежная глыба, рухнувшая с водонапорной башни в Башкирии, убила 13-летнего мальчика, когда он с друзьями рядом катался с горки.

По данным регионального СУ СК РФ, трагедия произошла накануне поздно вечером в деревне Дубки. Ребенок погиб на месте происшествия.

Сейчас все обстоятельства чудовищной гибели школьника выясняют следователи. В рамках проверки правоохранители установят владельца башни, а также ответственных за очищение ее крыши от снега и льда, сообщает НСН.

