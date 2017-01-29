Битва титанов: Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open

Мельбурн, 29 января. Швейцарский теннисист Роджер Федерер одолел испанского спортсмена Рафаэля Надаля в финале Australian Open со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Стоит отметить, что 35-летний спортсмен одержал победу в этом турнире в пятый раз.

В полуфиналах спортсмены не без труда обыграли своих оппонентов. Швейцарец одолел своего соотечественника Стэна Вавринку, испанский теннисист победил в пяти партиях болгарского теннисиста Григора Димитрова. Отметим, что до этого Федерер побеждал в Австралии четыре раза, Надаль — один раз в 2009 году.

Как ранее сообщала Национальная служба новостей, в минувшую субботу в женском финале Открытого чемпионата Австралии встретились Серена и Винус Уильямс. 35-летняя Серена победила старшую сестру в двух партиях (6:4, 6:4) и стала обладательницей 23 побед на турнирах Большого шлема.