КПРФ потеряла экс-депутата Вороненкова

Москва, 29 января. Представители КПРФ безуспешно пытаются выйти на связь с экс-депутатом Денисом Вороненковым, который якобы дал показания в Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщил ТАСС член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, связи с Вороненковым нет. Не исключается появившаяся ранее в СМИ версия о том, что Вороненков вместе с семьей уехал в Киев.

«Если подтвердится, что уехал в страну, которая враждебна по отношению к РФ (все-таки он был депутатом Госдумы, членом комитета по безопасности), — мы с партийной точки зрения будем разбираться, потому что это очень плохая ситуация», — заявил Афонин.

Афонин подчеркнул, что у Вороненкова было достаточно времени для того, чтобы опровергнуть появившуюся информацию. Если Вороненков действительно уехал на Украину, это наносит «серьезный ущерб и партии, и стране», считает депутат.