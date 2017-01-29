Москвич после ссоры с женщиной выпал из окна высотки и разбился насмерть

Москва, 29 января. Мужчина погиб днем в воскресенье, 29 января. Москвич упал с 17 (по другим данным — с 19) этажа жилой многоэтажки в центре города, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники.

Трагедия произошла в доме 16 в Шмитовском проезде в Москве. От полученных травм мужчина скончался на месте. На месте происшествия сейчас находятся медики и правоохранители, личность погибшего, а также обстоятельства случившегося выясняются. Есть сведения, что инцидент произошел после ссоры с женщиной, сообщает ТАСС.

По данным некоторых СМИ, несчастный при падении приземлился на козырек дома.