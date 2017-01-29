Неизвестные обчистили таксиста и заперли его в багажнике авто под Петербургом

Санкт-Петербург, 29 января. Пассажиры такси во Всеволожском районе под Петербургом ограбили водителя, а затем заперли его в багажнике авто и сбежали с места происшествия.

Как стало известно, двое пассажиров попросили таксиста довезти их до перекрестка дорог из деревни Вартемяги и поселка Токсово. Однако по прибытии в указанное место, один из мужчин, вооруженный пистолетом, стал угрожать шоферу и приказал ему выйти из салона транспортного средства. Затем злоумышленники похитили у него примерно пять тысяч рублей, банковскую карту, а также все документы.

После этого бандиты закрыли водителя в багажнике и скрылись с места в неизвестном направлении. Через некоторое время пострадавший сумел выбить крышку багажника и отправился в отделение полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства, полиция ищет злоумышленников.