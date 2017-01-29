Туман и снегопад парализовали работу аэропорта Сочи

Сочи, 29 января. Туман и снегопад парализовали работу международного аэропорта Сочи. Несколько рейсов уже направили на запасной аэродром в Минеральные Воды.

По словам представителя управляющей компании «Базэл Аэро», сейчас аэропорт работает по фактической погоде, улучшение ожидается только после 15.00. Он также уточнил, что на запасной аэродром в Минеральные Воды были отправлены два рейса из Москвы: Г­Л1025 (из «Домодедово») N4229 (из «Шереметьево»), а также рейс ФВ5645 из Новосибирска. «Один рейс: СУ1138 из Москвы («Шереметьево») отправлен в Анапу», — уточнил собеседник агентства РИА Новости.

В аэропорту Сочи, а также в аэропортах прибытия с пассажирами работают представители авиакомпаний. Кроме того, статус своих рейсов пассажиры могут уточнить на онлайн-табло воздушной гавани, а также в справочном центре по номеру: 8-800-301-1­9-91.

Улучшение погодных условий в районе аэропорта Сочи синоптики обещают к 15.00 мск.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в ночь на 29 января температура воздуха в городе упала до —3 градусов, начался снегопад. Кроме того, спасатели объявили предупреждение из-за тумана.