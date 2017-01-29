Норвежские ВВС впервые в истории возглавила женщина

Осло, 29 января. Первой женщиной, назначенной главой ВВС Норвегии, стала 49-летняя генерал-майор Тонье Скиннарланд, передают местные СМИ.

Скиннарланд исполняла обязанности главы ВВС с октября 2016 года, когда умер ее предшественник Пер-Эгиль Рюгг. В конце прошлой недели Скиннарланд была официально утверждена на должности Госсоветом Норвегии.

Стаж Скиннарланд в армии составляет 30 лет, в королевских ВВС она служит с 2015 года; женщина принимала участие в операциях НАТО в Косово и т.д. Некоторое время Скиннарланд работала в отделе безопасности оборонного ведомства королевства.