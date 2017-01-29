Биологи случайно узнали, почему раковые клетки крайне агрессивны

Нью-Йорк, 29 января. Американские биологи из Йельского университета раскрыли тайну крайней агрессивности раковых клеток, способных распространяться из пораженной заболеванием области по всему организму, причем так, что пути и принцип их распространения не удавалось определить. Как оказалось, раковые клетки находят способ слияния с клетками иммунной системы, после чего начинают распространяться по всему организму и не воспринимаются при этом, как угроза.

До 90% смертей раковых больных вызывают распространяющиеся метастазы и относительно недавно ученые считали, что процесс распространения метастазов происходит случайным образом. Объяснение того, как они возникают, биолог Джон Павелек из университета Колорадо нашел случайно: исследуя развитие рака кожи у пациента, «подхватившего» рак после пересадки костного мозга, ученый выяснил, что эти раковые клетки являются «химерами» — их геном состоял наполовину из ДНК пациента и наполовину из ДНК донора костного мозга. Получились клетки, схожие с лимфоцитами, однако не распространяющимися и размножающимися, как рак.