Сеть о назвавшей Трампа «свиньей» Рианне: Мнения «поющих трусов» не спрашивали

Вашингтон, 29 января. Американская певица Рианна раскритиковала политику Дональда Трампа и назвала его «аморальной свиньей».

Пользователи Сети пришли в недоумение от появившегося сообщения R&B-исполнительницы Рианны в адрес президента США Дональда Трампа.

Так, один из пользователей написал: «Завтра будет извиняться, как Мадонна, и сопли размазывать. А вообще на месте Трампа, отправил бы ее назад, на Барбадос».

Другой пользователь отметил, что Рианне стоит задуматься о своем внешнем виде и песнях: «Вечно полуголая негритоска-канарейка с огромным «комплексом фигуры» и интеллектом на уровне табуретки... Негодует!». Еще один пользователь потроллил певицу: «В какой момент для СМИ стало важным мнение поющих трусов?».

Напомним, ранее 28-летняя артистка раскритиковала президента США Дональда Трампа за указ об ужесточении миграционной политики страны.