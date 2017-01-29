Сеть о назвавшей Трампа «свиньей» Рианне: Мнения «поющих трусов» не спрашивали
Вашингтон, 29 января. Американская певица Рианна раскритиковала политику Дональда Трампа и назвала его «аморальной свиньей».
Пользователи Сети пришли в недоумение от появившегося сообщения R&B-исполнительницы Рианны в адрес президента США Дональда Трампа.
Так, один из пользователей написал: «Завтра будет извиняться, как Мадонна, и сопли размазывать. А вообще на месте Трампа, отправил бы ее назад, на Барбадос».
Другой пользователь отметил, что Рианне стоит задуматься о своем внешнем виде и песнях: «Вечно полуголая негритоска-канарейка с огромным «комплексом фигуры» и интеллектом на уровне табуретки... Негодует!». Еще один пользователь потроллил певицу: «В какой момент для СМИ стало важным мнение поющих трусов?».
Напомним, ранее 28-летняя артистка раскритиковала президента США Дональда Трампа за указ об ужесточении миграционной политики страны.
Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!— Rihanna (@rihanna) January 29, 2017