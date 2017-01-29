«Зеленый» монарх: как всеми забытый принц Чарльз пиарится на Трампе

Сложившиеся по экологической проблеме разногласия между новым президентом США Дональдом Трампом и принцем Чарльзом могут сорвать визит американского лидера в Великобританию, сообщает газета The Sunday Times. Однако это всего лишь попытка принца Чарльза напомнить о своем существовании, считает независимый политический аналитик Александр Асафов.

Так, по данным британского издания, 45-й президент США не хочет встречаться с принцем во время визита в Британию в июне из-за их сильно расходящихся взглядов относительно глобального потепления.

«Он (Трамп — прим. ФАН) не станет терпеть чьих-либо лекций, даже члена королевской семьи. Британцам стоило бы подумать дважды о том, чтобы сажать его в одной комнате с принцем Чарльзом», — отметили в администрации Трампа.

В окружении нового президента США уверены, что американского лидера следует встречать молодым принцам Уильяму и Гарри. Тем не менее, советники принца Уэльского настаивают на том, что с Трампом должен встретиться именно Чарльз.

«Спекуляции на экологической повестке всегда являются традиционной позицией, которая неуязвима по другим направлениям. В данном случае, используя риторику зеленых, принц Чарльз просто заявляет о своем существовании, и больше ему нечего сказать. Комментируя эту ситуацию, президент США на самом деле говорит о том, что он не поддается на стандартный шантаж, потому что подобным прессингом, но только по остросоциальным векторам, таким как исламофобия, мигрантофобия и ненависть к женщинам, он подвергался ранее. Кроме этого, он хочет показать, что, несмотря на все уважение к институту монархии в Соединенном Королевстве, какого-то влияния на политический процесс институт монархии оказать не может. По мнению Трампа, это церемониальный институт, не более. А он как человек, который для себя выбрал имидж рационального бизнесмена, показывает, что готов к деловому сотрудничеству, а не к обмену любезностями и поклонами», — поясняет Асафов.

Напомним, еще во время предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что существует необходимость пересмотра Парижского соглашения об изменении климата. По мнению нового главы США, шаги Вашингтона в области экологии негативно отразились на энергетической отрасли страны. Кроме того, Трамп обещал, что в случае избрания вернет энергетикам страны рабочие места, включая угольную отрасль, сланцевую добычу.

«Если бы монархия как-то влияла на американо-британские отношения, усложняла или же, наоборот, упрощала бы их, то, безусловно, встреча Терезы Мэй с Трампом не состоялась бы. Скорее всего, как я уже говорил, это попытка принца Чарльза лично напомнить о себе, и даже не о короне, а лично о себе. И это как раз является реакцией на визит госпожи Мэй в Вашингтон», — заключил политический аналитик.

Принц Чарльз, напомним, стал автором основного выступления на климатическом саммите в Париже в 2015 году. Он посвятил более 40 лет жизни кампаниям по защите окружающей среды.