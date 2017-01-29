ДНР: обстрелами ВСУ повреждены два дома в пригороде Донецка

Донецк, 29 января. По меньшей мере два дома повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ в городе Макеевка к северо-востоку от Донецка. Об этом сообщило оперативное командование республики.

Попадания снарядов были зафиксированы на улицах Чкалова и Чистопольской. Один из снарядов угодил в многоквартирный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как несколько дней назад сообщала «Газета.Ru», ВСУ в Донбассе обстреляли место визита инспектора ОБСЕ — донецкую фильтровальную станцию.