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Новороссия
ДНР: обстрелами ВСУ повреждены два дома в пригороде Донецка

ДНР: обстрелами ВСУ повреждены два дома в пригороде Донецка

13:35  29 Января 2017
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ДНР: обстрелами ВСУ повреждены два дома в пригороде Донецка

Донецк, 29 января. По меньшей мере два дома повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ в городе Макеевка к северо-востоку от Донецка. Об этом сообщило оперативное командование республики. 

Попадания снарядов были зафиксированы на улицах Чкалова и Чистопольской. Один из снарядов угодил в многоквартирный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших. 

Как несколько дней назад сообщала «Газета.Ru», ВСУ в Донбассе обстреляли место визита инспектора ОБСЕ — донецкую фильтровальную станцию. 

Владимир Багров
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