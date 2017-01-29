Полицейский в Колумбии зарезал беременную жену в супермаркете

Богота (Колумбия), 29 января. Полицейского в Колумбии обвиняют в убийстве беременной жены. На глазах у десятков людей в супермаркете мужчина нанес ей множество ножевых ранений.

Трагедия произошла в магазине в Боготе. Молодая пара пришла в супермаркет за продуктами, однако муж и жена были раздражены, так как накануне поссорились.

В разгар конфликта мужчина, находясь в отделе кухонных приборов, схватил с полки нож и набросился на супругу. Далее нападавший, который, как позже выяснилось, служит в полиции, оставил истекавшую кровью женщину умирать. Однако мужчину задержали очевидцы случившегося и передали в руки правоохранителей.

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