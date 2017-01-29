Войска ДНР отбили нападение ВСУ в районе Ясиноватой

Донецк, 29 января. Утром в воскресенье силы ВСУ в Донбассе попытались перейти в наступление в районе населенных пунктов Авдеевка и Ясноватое, расположенных на территории ДНР. Потерпев неудачу и будучи отброшены назад, украинские военные перешли к массированному артиллерийскому и минометному обстрелу территории Донецкой народной республики, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Украинское преступное командование предприняло очередную провокацию в районе Авдеевской промзоны. Противник численностью до взвода атаковал наши позиции, в результате чего подразделения Народной Милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь. В результате, атакующие были остановлены и начали отступать», — сообщил Басурин в ходе брифинга в Донецке.

Как отметил замкомандующего, в ходе отступления по силам противника был открыт огонь с украинской стороны. «Вероятней всего, боевики террористической организации «Правый сектор» [запрещена в РФ - прим. ФАН] вели в данном случае заградительный огонь по своим подразделениям, чтобы не допустить их отхода на исходные позиции», — заявил Басурин, отметив, что потери ВСУ составили порядка девяти человек убитыми и около полутора десятков ранеными.

После силы ВСУ открыли шквальный огонь по промзоне близ Ясиноватой, за короткое время выпустив почты тысячу снарядов и мин.