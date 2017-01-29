ДНР: за несколько часов ВСУ выпустили почти тысячу мин и снарядов по Ясиноватой

Донецк, 29 января. Всего лишь за несколько часов утром в воскресенье украинские силовики выпустили по району промзоны около Ясиноватой почти тысячу танковых и артиллерийских снарядов, а также мин. Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, массированному артиллерийскому обстрелу предшествовала попытка прорыва ВСУ в районе промзоны.

«С сегодняшнего утра украинские боевики ВСУ выпустили по позициям сил ДНР 15 снарядов калибра 152 мм, 130 снарядов калибра 122 мм, 300 мин калибра 120 мм, 350 — калибра 82 мм, а также 12 танковых снарядов», — сообщил в ходе брифинга Басурин.

Напомним, сегодня утром ВСУ попытались прорвать оборону вооруженных сил Донецка в районе промзоны Ясиноватой, однако были отбиты.