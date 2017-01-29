Министр финансов ФРГ назвал большую ошибку Меркель

Берлин, 29 января. Глава Минфина ФРГ Вольфганг Шойбле признал, что курс правительства под руководством Ангелы Меркель в 2015 году был ошибкой. Эта политика привела к тому, что в страну въехали сотни тысяч беженцев. Об этом Шойбле заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

«Мы попытались исправить многое из того, что в 2015 году вышло у нас из-под контроля», — сказал Шойбле. Министр добавил, «мы, политики, тоже люди, мы тоже делаем ошибки».

Шойбле при этом отметил, что на ошибках можно учиться. В 2015 году, как сообщает Газета.Ru, в Германию прибыли почти 900 тысяч беженцев.