Трамп vs принц Чарльз: почему глобальное потепление может рассорить США и Британию

Лондон, 29 января. Разногласия по проблеме глобального изменения климата могут рассорить США и Великобританию. Именно из-за разных позиций в этом вопросе Дональда Трампа и принца принца Уэльского Чарльза визит нового президента США в Лондон в новом году может быть сорван.

Источники газеты The Sunday Times утверждают, что со стороны принца Чарльза попытки «читать лекции» Трампу могут быть контрпродуктивны. Более того, они подчеркивают, что новый хозяин Белого дома «может взорваться», если на него будут давить.

Собеседники издания также сообщили, что именно из-за радикальных климатических разногласий администрация США предлагает, чтобы Трампа во время его визита приветствовали сыновья Чарльза, принцы Уильям и Гарри. Однако британская сторона указывает на то, что согласно протоколу во время госвизита в мероприятиях подразумевается участие наследника престола. А принц Уэльский намерен затронуть тему экологии в ходе переговоров с Трампом.

Как сообщала ранее «Газета.ру», президент США является убежденным климатическим скептиком. Он уже пообещал отменить Парижское соглашение по борьбе с изменениями климата, подписанное страной в апреле минувшего года. А вот принц Чарльз вот уже более 40 лет придерживается мнения, что деятельность человека влияет на климат.

