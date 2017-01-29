Ученые назвали идеальный размер мужского полового члена

Вашингтон, 29 января. Группа ученых из разных стран мира выяснила идеальный размер мужского полового члена.

Эксперты провели масштабное исследование, в ходе которого девушки рассказали специалистам о своих предпочтениях касательно образцового размера мужского полового органа. Участницам предлагалось определиться с длиной и диаметром пениса, которые соответствуют идеальным параметрам. Сообщается, что исследователи создали 3D-модель, беря во внимание полученную информацию.

В результате группа специалистов определила идеальный размер мужского члена. Оказалось, что большая часть представительниц прекрасного пола считает, что идеальный размер члена — 16,3 сантиметра в длину, а диаметр его составляет 4 сантиметра.

Правда, девушки отмечали, что обладатель идеального размера члена не всегда будет успешным любовником, поскольку порой размер не имеет значения.