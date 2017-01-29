Сирия, 29 января. ВКС России нанесли авиаудары по местам концентрации сил ИГ* к югу от Дейр эз-Зора. «Джебхат ан-Нусра»** и отряды ССА*** ведут массированные перестрелки в Идлибе. На западе от Даръа возобновились ожесточенные столкновения между боевиками оппозиции и ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли мощный артиллерийских удар по опорным пунктам боевиков оппозиционных формирований на окраинах восточных районов города Дамаск, в том числе района Джобар. Обстрел был проведен в ответ на недавний массированный огонь с направления позиций террористов. В ходе контратаки военнослужащие САА ликвидировали группу боевиков и разрушили значительную часть укреплений террористов. Отряды боевиков, которые размещаются на восточной окраине Дамаска, а также на территории Восточной Гуты принадлежат преимущественного формированию «Джейш Аль-Ислам»****. Дислоцирующиеся в этой части города террористы в очередной раз продемонстрировали свое намерение продолжать военные действия в нарушение режима тишины, предусмотренного правительственным планом перемирия. Они уже не раз открывали огонь, в том числе обстреливая и жилые районы города.

Провинция Алеппо

Артиллерия правительственных сил обстреляла позиции боевиков повстанческих группировок, расположенные недалеко от населенного пункта Кунейтарат к юго-западу от города Алеппо. Также по ним было нанесено несколько ракетных ударов. В ходе обстрела со стороны САА были уничтожены несколько боевиков. Однако короткие перестрелки в этой части провинции время от времени возобновляются. Напомним, накануне дислоцирующиеся к юго-западу от Алеппо отряды повстанцев обстреляли жилые кварталы города. По словам военного источника ФАН, данный факт говорит о крайне низком уровне боевого духа в рядах боевиков, что связано с военными неудачами, в частности с утратой Алеппо, а также с вооруженным конфликтом внутри оппозиционных сил, который продолжает набирать обороны. Оппозиционные группировки разделились на два лагеря и ведут боевые действия друг против друга: одни объединились под эгидой «Джебхат Фатх аш-Шам», другие вступили в коалицию во главе с «Ахрар аш-Шам».

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает новостной портал Syria Scope, ВКС России возобновили бомбардировки опорных пунктов террористов ИГ в окрестностях города Дейр эз-Зор. Авиация нанесла несколько авиаударов недалеко от кладбища и в районе высоты Аль-Сарда к югу от города. В ходе операции боевикам был нанесен значительный урон в живой силе. Кроме того, был частично разрушен один из важнейших пунктов управления сил ИГ в регионе. В скором времени подразделения сирийской армии возобновят атаки позиций террористов в этой части города. Благодаря воздушным операциям ВКС РФ зона влияния «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре и его окрестностях заметно уменьшилась. В результате, несмотря на значительное численное превосходство боевиков, правительственным войскам удалось освободить часть территорий в регионе.

Российские грузовые самолеты сбросили гуманитарный груз на территорию оккупированных «Исламским государством» западных районов города Дейр эз-Зор. Таким образом, несколько сотен мирных жителей получили необходимые продукты питания, медикаменты и одежду. Усилиями российской стороны, а также правительства Сирии и некоторых благотворительных фондов тяжелая гуманитарная ситуация в этом регионе пока не достигла масштабов настоящей катастрофы.

Провинция Даръа

В районе населенного пункта Аль-Ярмук, расположенного на западе от города Даръа, возобновились массированные перестрелки между боевиками повстанческих группировок и боевиками подконтрольных ИГИЛ террористических формирований. Взаимные обстрелы ведутся с применением артиллерийских орудий, минометов и ракетных установок. В ходе столкновений обе стороны уже потеряли около десяти боевиков раненными и убитыми, однако бои пока не прекращаются. В этой части провинции, а также в окрестностях города Даръа регулярно сталкиваются оппозиционные силы и террористы ИГ или подконтрольные «Исламскому государству» террористические группировки, крупнейшая из которых — «Джейш Халид Бин Аль-Валид». По состоянию на сегодня большую часть территории Даръа оккупировали боевики оппозиционных формирований, больше трети провинции контролируется правительством Сирии, влияние же ИГ в этом регионе значительно меньше.

Провинция Идлиб

Согласно сообщениям нескольких местных источников, ожесточенные бои между Сирийской свободной армией (ССА) и «Джебхат ан-Нусрой» идут сразу в нескольких частях провинции Идлиб. Особенно интенсивные перестрелки, а также прямые боестолкновения вновь отмечаются в окрестностях города Идлиб, а также на юге провинции. Точной информации о потерях нет, однако отмечается, что боевики нанесли друг другу серьезный урон как в численности, так и в технике. В последние дни в провинциях Идлиб и Алеппо фиксируется все больше фактов вооруженных столкновений между боевиками различных оппозиционных группировок. Главной причиной возникновения конфликтов стала неудача боевиков оппозиции в Алеппо. Представители «Джебхат Фатх аш-Шам» обвинили в поражении ряд ранее союзных им формирований и начали масштабную операцию против них.

Провинция Ракка

К западу от Ракки возобновились столкновения между силами операции «Гнев Евфрата» и боевиками ИГ. Отряды Сирийских демократических сил (SDF)*****, а также курдские формирования народной самообороны (YPG) в рамках масштабной антитеррористической кампании, возглавляемой США, ведут атаку укрепленных районов боевиков вблизи поселения Айож, находящегося на востоке от населенного пункта Аль-Джарна. Операция «Гнев Евфрата» продолжается уже несколько месяцев, тем не менее значительного продвижения в зачистке Ракки не отмечается, так как бои все еще идут только на подступах к городу — на севере и на западе. Кроме того, отрядам ИГ в ходе серии контратак удалось вернуть часть территорий.

Ирак

Представители иракского шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» призвали руководство страны жестко ответить на ограничения американской иммиграционной политики, которые принял новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Ополченцы настаивают на том, что необходимо выслать с территории Ирака всех американцев и тем самым сохранить «достоинство иракцев». Власти страны пока не делали никаких официальных заявлений по этому поводу. Бойцы ополченческих формирований «Хашд Аль-Шааби» поддерживают армию Ирака в борьбе против «Исламского государства», в том числе и в широкомасштабной операции в Мосуле, командование над которой осуществляет западная коалиция во главе с США.