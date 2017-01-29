Ополчение Ирака просит выдворить американцев после указа Трампа о мигрантах

Москва, 29 января. Шиитские отряды ополченцев «Аль-Хашд аш-Шааби» в Ираке призвали власти страны дать жесткий ответ на ограничения иммиграционной политики США, которые принял лидер США Дональд Трамп.

Ополченцы призывают сохранить «достоинство иракцев», то есть, выслать из страны американцев. Об этой позиции заявил официальный представитель шиитского народного ополчения Ахмед аль-Асади.

«После решения президента США ввести запрет на въезд иракцев в страну (США) мы просим остановить въезд американцев в Ирак и выдворить их (американцев) со всей территории республики», — сообщил он в интервью телеканалу «Ас-Сумария».

Официальных заявлений правительства Ирака по этому поводу пока не поступило.

Ранее Газета.Ru сообщила, что президент СШа Дональд Трамп ограничил въезд в страну гражданам из семи ближневосточных стран.