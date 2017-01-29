Опубликован рейтинг популярнейших китайских смартфонов

Пекин, 29 января. В социальной сети Weibo появился рейтинг самых популярных китайских смартфонов.

Список самых востребованных гаджетов из Китая обнародовал начальник компании IHS Technology Ванг Янг на своей странице в Weibo. Согласно данным рейтинга, первое место в списке занял популярный Huawei, владельцами которого стали 139 млн людей. Вторую строчку в рейтинге занимает компания Oppo, которая реализовала 95 млн телефонов. Замыкает тройку популярных смартфонов Vivo, которых сумели продать 82 млн штук.

Четвертое место досталось известной марке Xiaomi. По информации компании IHS Technology, данная компания не хотела рассекречивать данные по продажам своих смартфонов за прошлый год, но эксперты все равно узнали, что их реализация равна 58 млн. Пятое место занял ZTE, продажи которого составили 57 млн штук.

Во вторую пятерку попали такие китайские производители, как Lenovo — 50 млн, TCL — 34 млн, Gionee — 28 млн, Meizu — 22 млн, а также LeEco — 19 млн.