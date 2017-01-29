Нидерланды жалуются на неспособность расшифровать данные радаров по делу MH17



Амстердам, 29 января. Голландские следователи заявили о неспособности расшифровать данные с радаров, предоставленные Россией по делу о крушении малайзийского Boeing. Прокуратура Нидерландов сообщила, что они уже направили в Москву запрос о дополнительных данных.

По словам представителя надзорного ведомства страны, следователям требуются дополнительные данные, чтобы как следует понять, что изображено на снимках с радаров. Кроме того, он утверждает, что информацию ранее передали в нестандартном формате, якобы не соответствующему установленном международными стандартами, сообщает «Газета.ру».

Напомним, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами крушения стали 283 пассажира и 15 членов экипажа.

