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Общество
Бузова показала в Instagram своего «принца на белом коне»

Бузова показала в Instagram своего «принца на белом коне»

13:03  29 Января 2017
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Бузова показала в Instagram своего «принца на белом коне»

Москва, 29 января. Телезвезда Ольга Бузова, которая недавно рассталась со своим супругом Дмитрием Тарасовым, опубликовала в Instagram фото мужчины за рулем белого спортивного автомобиля, назвав богача «принцем на белом коне». 

Фото сделаны на фоне мечети «Сердце Чечни» в Грозном. Чечня стала финальной точкой в путешествии Бузовой, в которое она отправилась после расставания с супругом. 

Выяснилось, что мужчина за рулем шикарного спортивного автомобиля — один из основателей компании SDVentures Дмитрий Волков. Фото дало подписчикам Бузовой повод предположить, что между ней и Волковым завязались романтические отношения. 

 

 

Мой знакомый - oчень хороший человек и принц на белом коне! Согласны? @volkov_sdv

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)

#ольга бузова
Владимир Багров
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