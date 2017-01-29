Бузова показала в Instagram своего «принца на белом коне»

Москва, 29 января. Телезвезда Ольга Бузова, которая недавно рассталась со своим супругом Дмитрием Тарасовым, опубликовала в Instagram фото мужчины за рулем белого спортивного автомобиля, назвав богача «принцем на белом коне».

Фото сделаны на фоне мечети «Сердце Чечни» в Грозном. Чечня стала финальной точкой в путешествии Бузовой, в которое она отправилась после расставания с супругом.

Выяснилось, что мужчина за рулем шикарного спортивного автомобиля — один из основателей компании SDVentures Дмитрий Волков. Фото дало подписчикам Бузовой повод предположить, что между ней и Волковым завязались романтические отношения.