Алло, мы ищем союзников: кто действительно сможет сотрудничать с США в войне против ИГ

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации найти новых зарубежных союзников для международной коалиции, ведущей борьбу с боевиками террористической организации ИГИЛ (запрещена в России — прим. ред.). Соответствующий меморандум подписан накануне и опубликован на сайте Белого Дома. Под новыми союзниками Трамп имел в виду Российскую Федерацию, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Так, 45-й президент Соединенных Штатов поручил своей команде разработать комплексный план победы над радикальными исламистами, действующими на территории Ближнего Востока и Сирии в частности. По данным новой администрации, в течение 30 дней министр обороны Джеймс Мэттис обязан представить президенту предварительный проект, который должен предусматривать «выявление новых партнеров коалиции в борьбе против ИГ и политику по поддержке партнеров по коалиции в борьбе с ИГ и его сторонниками».

«У администрации Обамы была возможность, и они отобрали всех кого можно и даже кого нельзя в свои союзники. Мы помним цифру более 60-ти государств, которые были в международной коалиции возглавляемой США против терроризма на Ближнем Востоке. И если на сегодняшний день Трамп говорит о том, чтобы кардинально изменить ситуацию и победить терроризм, для этого нужно изменить состав союзников, то речь идет и о пересмотре возможности создания или расширения коалиции по борьбе с ИГИЛ. И, конечно же, здесь завуалировано возникает образ Российской Федерации, которая возглавила другую коалицию — Турция, Сирия, Иран. Тут нужно отметить, что наша коалиция довольно успешно борется не только на поле боя, но и за столом переговоров, решая острейшие проблемы Сирии», — заявил Кошкин.

Кроме этого, у США есть еще одна проблема — расширяющееся влияние ИГИЛ на территории Ирака. По мнению военного эксперта, Вашингтону необходимо переориентироваться на Россию, и это уже происходит.

«Есть сведения о том, что благодаря информации, которую передали военные США, российская авиация уже провела успешный авианалет на позиции боевиков ИГ под Дейр-эз-Зором. И это не может не радовать, ведь впервые за долгое время наметилось действенное сотрудничество. Необходимо отметить, что Вашингтону приходится несладко, потому что приходится учитывать потенциал всех участников ближневосточного конфликта, а это тяжело. Но все мы понимаем — иначе быть не может», — подчеркивает эксперт.

Кроме этого, новому правительству США поручается модернизировать механизмы пресечения финансовой поддержки исламистов, в том числе незаконной торговли нефтью и антиквариатом, а также усилить меры по борьбе с пропагандой терроризма, прежде всего в интернете.

В тот же день налаживание координации российских и американских военных для борьбы с «Исламским государством» и другими действующими в Сирии террористическими группировками Дональд Трамп обсудил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Судя по той риторике, которая была во время предвыборной кампании, Дональд Трамп серьезно обвинял ушедшую администрацию в том, что США не боролись с ИГ и с терроризмом на Ближнем Востоке. Он даже приводил пример того, что за время работы Хиллари Клинтон на посту госсекретаря, терроризм увеличился и проявился во многих других странах. У Трампа были серьезные претензии и в планах у него были очень серьёзные намерения. Но тогда многие списывали его слова на предвыборную риторику, однако Трамп оказался уникальным политиком, у которого слова не расходятся с делом. Все что он обещал, он незамедлительно претворяет в жизнь. При том, порой даже в ущерб своему авторитету, но в доказательство всех своих обещаний. Так что по всем аналитическим выкладкам и прогнозам, он намерен не просто на словах бороться с терроризмом, но и подобрал для этого соответствующего человека — Меттиса», — заключил Кошкин.