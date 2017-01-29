Группу лояльных ИГ боевиков уничтожили на юге Филиппин

Манила, 29 января. Вооруженные силы Филиппин уничтожили не менее 15 боевиков местной террористической группировки, связанной с «Исламским государство» и, по некоторым данным, сумели серьезно ранить их лидера, известного как Абу Абдулла аль-Филиппини. В ходе боев на южном острове Филиппин использовались военно-воздушные силы и артиллерия.

Как заявил командующий действующими против террористов армейскими силами генерал Эдуардо Ано, лидер террористической группировки «Абу Саййаф», известной своими связями с «Исламским государством» (террористическая группировка запрещена в России по решению Верховного суда) может погибнуть, если ему не будет оказана надлежащая медицинская помощь. По данным военных, получив ранение во время боев с армией, лидер террористов из группировки братьев Мауте потерял много крови и нуждается в срочном переливании.

Напомним, в последние месяцы на юге Филиппин резко обострилось противостояние между правительственными войсками и филиппинскими исламистскими группировками, после того как террористы попытались захватить крупный город Давао.