ДНР: украинские силовики открыли огонь по Ясиноватой

Донецк, 29 января. ВСУ в воскресенье утром открыли огонь из тяжелой артиллерии по промзоне вблизи Ясиноватой, обстрел продолжается до сих пор, рассказали в оперативном командовании ДНР.

«Около 8.00 украинская армия открыла огонь по промзоне из арторудий калибра 152, 122 мм и минометов калибра 82 и 120 мм», — сообщил источник в оперативном командовании, передает Донецкое агентство новостей.

Выпущено более 70 снарядов, в ход украинские военные пускают также гранатометы, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Ранее Газета.Ru сообщила, что несколько сел на юге ДНР остались без электричества из-за обстрела киевских силовиков.