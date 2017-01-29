Два десятка человек спасли из пылающей коммуналки в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 января. Два десятка человек спасли при пожаре в жилом доме в Петербурге. Пылающую коммуналку тушили более трех часов.

Как сообщили ФАН в пресс-службе ГУ МЧС, ЧП произошло в Павловске. Одна из комнат в коммунальной квартире в доме 15 на Детскосельской улице загорелась около 06.36.

Прибывшие спасатели присвоили пожару повышенный номер сложности 1 БИС. С огнем боролись более 60 сотрудников МЧС и 17 пожарных расчетов.

Из дома в первую очередь эвакуировали 20 жильцов. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание ликвидировали лишь в 09.50.

Причины пожара устанавливают дознаватели.

