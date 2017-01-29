Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года

Вашингтон, 29 января. Мюзикл «Ла-ла Ленд», номинированный на «Оскар» в 14 категориях, был удостоен главной награды Гильдии продюсеров США Producers Guild Awards.

Церемония вручения наград состоялась в субботу вечером в Беверли Хиллс. Вместе с мюзиклом за главную награду боролись «Манчестер у моря», «Лунный свет», «Лев», «Скрытые фигуры», «Ограды», «Прибытие», «Дэдпул», «По соображениям совести» и «Любой ценой».

Лучшим анимационным фильмом был признан «Зверополис», а лучшим документальным фильмом — «О.Джей: сделано в Америке».

Producers Guild Awards считается показателем настроений грядущей церемонии вручения премии «Оскар». «Ла-ла Ленд» номинирован на «Оскар» в категориях «лучшая картина», а также режиссура и актерские работы.