Увлекшийся шоппингом в Москве дипломат из Бангладеш лишился своего внедорожника

Москва, 29 января. Сотрудники столичной полиции ввели план «Перехват», чтобы разыскать угнанный ранее внедорожник Toyota Land Cruiser, владельцем которого является атташе посольства Бангладеш. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, транспортное средство угнали в ночь на воскресенье, 29 января. Как стало известно, цена элитного авто составляет 3,6 млн рублей. Неизвестные угнали автомобиль прямо со стоянки торгового центра «МЕГА Теплый стан», который расположен на 40-м километре МКАД. По предварительным данным, атташе, его пресс-секретарь и водитель оставили авто и направились в ТЦ, а вернувшись на стоянку, не нашли машину на месте.

Как ранее сообщала Национальная служба новостей, 18 января московская полиция в ходе плана «Перехват» на Пятницком шоссе обнаружила Mercedes, водитель которого совершил покушение на бизнесмена в центре столицы.