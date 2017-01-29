Российская военная база в Киргизии получила официальный статус

Москва, 29 января. Сегодня официально вступило в силу соглашение о создании на территории Киргизии объединенной военной базы Вооруженных сил РФ. Соглашение было подписано еще в 2012 году.

«Воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, находящиеся на территории Киргизской Республики преобразуются в объединенную российскую военную базу, — указано в тексте вступившего в силу соглашения между РФ и Киргизией. — Нахождение объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против третьих государств».

Ежегодная плата за пользование базой составляет 4,5 млн долларов, а срок соглашения, в течение которого база будет использована РФ — 15 лет.