Сирия, 29 января. Отряды ССА* наступают на позиции ИГ** в районе города Аль-Баб в рамках операции «Щит Евфрата». В результате столкновений между турецкой армией и курдскими формированиями в Хасаке погибли мирные жители. Войска САА нанесли ИГ серьезный урон в технике в ходе атаки под Дейр эз-Зором, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают наступать на позиции боевиков ИГ с нескольких направлений на восточных склонах гор Каламун к западу от Дамаска. В ходе массированных артиллерийских обстрелов со стороны САА отряды террористов несут значительные потери в живой силе. Масштабное наступление правительственных сил в этом регионе продолжается. Боевики пытались отрезать важные пути снабжения подразделений САА, заблокировав шоссе между городами Хомс и Дамаск. Однако в результате спецоперации сирийских войск террористы оказались в окружении. В настоящее время подразделения САА продолжают продвигаться в зачистке района. Накануне были отбиты стратегически важные позиции — несколько высот и населенных пунктов.

Провинция Алеппо

Ситуация в восточной части провинции Алеппо остается напряженной. Продолжаются активные боевые действия в рамках антитеррористической операции «Щит Евфрата», в которой принимают участие турецкие войска и боевики Сирийской свободной армии (ССА). В данный момент отряды ССА атакуют опорные пункты террористов ИГ вблизи населенного пункта Аль-Брежа, расположенного на юге от города Аль-Баб. В регионе ведутся интенсивные взаимные перестрелки из артиллерии и ракетных установок. Обе стороны потеряли несколько боевиков раненными и убитыми. Кампания началась еще в конце августа прошлого года, тем не менее влияние «Исламского государства» в этой части Алеппо все еще сильно. Кроме того, в регионе также действуют курдские формирования, которые противостоят как ИГИЛ, так и турецкой армии, и правительственные силы, которые продолжают наступать на позиции террористов ближе к городу Алеппо.

Провинция Хомс

По информации подконтрольного ИГ информационного агентства «Аль-Амак», в ходе нескольких последних столкновений в районе сирийского аэродрома «Т-4», находящегося на востоке провинции Хомс недалеко от Пальмиры, боевиками были убиты и ранены несколько военнослужащих сирийской армии. Информация в настоящий момент проверяется. Напомним, что отряды ИГ вновь захватили Пальмиру и обширные территории в этой области в декабре 2016-го года. Как отмечает военный источник ФАН Ахмад Марзук, террористы выставили достаточно плотную оборону в этом регионе, поэтому продвижение сирийских войск должно быть медленным и аккуратным, и быстрых побед ожидать не стоит. Контрнаступление правительственных сил в этой части провинции продолжается. Сирийская армия понемногу возвращает утраченные в конце прошлого года позиции.

Провинция Дейр эз-Зор

Подразделения правительственных войск продолжают вести активные боевые действия против отрядов террористов ИГ в нескольких частях Дейр эз-Зора. Основные столкновения продолжаются на западной и южной окраинах города. Сообщается, что под натиском войск САА террористы несут большие потери в военной технике. Так, были ликвидированы несколько единиц крупной бронетехники, а также автомашины с установленными крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, ликвидировано несколько групп боевиков. Бои в окрестностях Дейр эз-Зора пока продолжаются. Ожесточенные столкновения на юге и на западе от города ведутся в последнее время регулярно. Террористы уже больше двух лет полностью контролируют Дейр эз-Зор, однако сирийским войскам наконец удалось отбить часть территорий на юге. Город был потерян во многом из-за его удаленности от основных мест концентрации правительственных сил.

Согласно данным ООН, за последнюю неделю в результате минометных обстрелов погибли 19 мирных жителей города Дейр эз-Зор, еще около 40 были ранены. Отмечается, что под ударом оказывались преимущественно жилые кварталы районов Аль-Уммаль, Эр-Расафа и Аль-Баглия. Кроме того, в районе активных боестолкновений были обнаружены около 40 тел несовершеннолетних. Предполагается, что дети были завербованы «Исламским государством» и воевали на стороне террористов. Боевики ИГ регулярно обстреливают жилые районы города в целях устрашения населения. Таким образом, террористы силой удерживают жителей, используя их в качестве живого щита, и насаждают свои порядки.

Провинция Ракка

Самолеты международной коалиции продолжают бомбардировки укрепленных районов террористов ИГ недалеко от населенного пункта Табка, расположенного на западе от города Ракка. Удары выполнены в преддверии готовящегося наступления сил операции «Гнев Евфрата». В антитеррористической кампании, которая идет под руководством Соединенных Штатов, принимают участие Сирийские демократические силы (SDF)*** и курдские отряды народной самообороны (YPG). ВВС западной коалиции регулярно оказывают поддержку с воздуха, нанося удары по боевикам. Однако удары с воздуха нередко приходятся по жилым кварталам. За все время антитеррористических операций США в Сирии и Ираке в результате бомбардировок погибли сотни мирных жителей Ракки, Мосула, Дейр эз-Зора, а также других регионов.

Провинция Хама

Представители вооруженной оппозиционной группировки «Джейш Аль-Изза» заявили о том, что боевики формирования продолжат вести активные боевые действия против правительственной армии, несмотря на установленный на территории САР режим прекращения огня. Они также подчеркнули, что не намерены присоединятся к плану перемирия, который был предложен правительством Сирии. Боевики повстанческих формирований, отказавшихся соблюдать режим тишины, регулярно ведут обстрелы позиций сирийских военнослужащих в разных частях провинции Хама, преимущественно в северной ее части.

Провинция Хасака

В районе населенного пункта Аль-Мазра, находящегося на севере от города Хасака, прошли интенсивные перестрелки между подразделениями турецкой армии и курдскими отрядами народной самообороны (YPG). Тем не менее в результате пострадали несколько мирных жителей. Несколько турецких снарядов разорвались на территории жилых кварталов. Таким образом, погибли как минимум три местных жителя, еще несколько получили ранения. Большая часть провинции Хасака, которая граничит с Турцией, находится под контролем курдских сил. Однако турецкая сторона намерена не допустить соседства с курдами, военные формирования которых признаются Анкарой террористическими организациями.

Ирак

По информации источника в командовании иракской армии, в результате серии авиаударов, нанесенных бомбардировщиками ВВС международной коалиции по укрепленным районам террористов ИГ вблизи города Талль-Афар, были ликвидированы не меньше 62 боевиков. Талль-Афар располагается в провинции Ниневия на западе от Мосула, где продолжается широкомасштабная антитеррористическая операция западной коалиции против сил «Исламского государства». Недавно восточная часть города была полностью зачищена от боевиков. Тем не менее Западный Мосул на данный момент по-прежнему полностью контролируется террористами ИГИЛ. Иракские войска, а также проправительственные ополченческие формирования готовятся к масштабному наступлению на позиции боевиков в западной части города.