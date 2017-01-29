Латвию перепугал приблизившийся к ее берегам российский корабль

Рига, 29 января. Армия Латвии заявила, что российское военное судно прошло в нескольких милях от морской границы их государства.

Вооруженные силы Латвии заявили, что российский корабль чересчур приблизился к берегам страны, он прошел в нескольких милях от морской границы с Латвией. Отмечается, что возле территориальных вод Латвии «было обнаружено судно класса «Бира». Территориальные воды ограничены, как правило, 12 морскими милями от берега. Подчеркнем, что расстояние между берегом Латвии и шведским островом Готланд составляет около 90 миль.

Кроме этого, как сообщает Газета.Ru, 25 января патрульные самолеты НАТО заметили над Балтийским морем вблизи границ Латвии два Су-24 и Ан-26.