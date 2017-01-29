Ученые узнали, музыку каких жанров предпочитают собаки

Глазго, 29 января. Собакам больше всего нравится музыка жанров регги и софт-рок, поскольку она заставляет их чувствовать себя счастливее. К такому выводу пришли ученые Университета Глазго. Результаты работы опубликованы в журнале Physiology and Behavior.

В качестве испытуемых для эксперимента выступили обитатели приюта для бездомных собак. Они носили мониторы сердечного ритма. Ученые включали им различную музыку и следили за реакцией четвероногих. Примечательно, что на одну и ту же музыку собаки реагировали по-разному, что свидетельствует о том, что у животных есть индивидуальные предпочтения.

«Но при этом именно регги и софт-рок привели к наиболее позитивным изменениям в поведении», — отмечают ученые. В частности, речь идет о таких группах и исполнителях, как Джимми Клифф, Боб Марли и Fleetwood Mac., сообщает «Газета.Ru».