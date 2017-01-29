Информатор WADA Степанова боится возвращаться в РФ: Меня там ненавидят

Вашингтон, 29 января. Осведомитель антидопингового агентства WADA Юлия Степанова не собирается возвращаться в Россию. Сейчас спортсменка находится в США. Именно в Штатах, по ее словам, она чувствует себя в безопасности.

«Здесь, в США, я чувствую себя в безопасности, потому что я знаю, что физически нахожусь очень далеко от России. Но когда я жила в Германии, было немного страшнее, потому что я находилась ближе», — сказала легкоатлетка.

Кроме того, она заявила в сборную РФ она также возвращаться не хочет, поскольку довольна выступлением под нейтральным флагом. Так, якобы, ей не нужно «зарабатывать медали для кого-то», сообщает Associated Press.

При этом Степанова призналась, что надеялась на то, что в России изменят отношение к совершенному ей поступку. «На данный момент я поменяла своё мнение, да и они не хотят, чтобы я вернулась. Я думала, что отношение в России изменится и они будут воспринимать меня как человека, который пытался помочь спорту и спортсменам. К сожалению, это по-прежнему не так», — подчеркнула она.