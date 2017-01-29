Спасатели нашли затонувший катер с китайскими туристами в водах Малайзии

Пекин, 29 января. Сотрудники спасательных служб нашли затонувшее в воскресенье в водах Малайзии пассажирское судно с путешественниками из Китая. Об этом сегодня сообщает информационное агентство Синьхуа.

По данным агентства, возле места ЧП также обнаружены несколько пострадавших. Согласно сообщению Синьхуа, об этом сообщили в генеральном консульстве КНР в малайзийском Кота-Кинабалу.

Связь с прогулочным катером, который перевозил 28 китайских туристов, была утрачена в прошедшую субботу примерно в 22.00 (17.00 по московскому времени), через почти 12 часов после отправления из малайзийского города Кота-Кинабалу.

Прогулочное судно следовало на популярный туристический курорт Менгалум, который расположен на маленьких островах. Также известно, что на борту судна были три члена экипажа.