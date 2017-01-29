Иран объявил указ Трампа против мигрантов «огромным подарком экстремистам»

Тегеран, 29 января. Глава дипломатического ведомства Ирана выступил с критикой введенного в действие новым президентом США Дональдом Трампом «закона против иммигрантов», назвав ограничения на въезд жителей семи крупных мусульманских стран «подарком» для любых мусульманских экстремистов.

«Указ Трампа останется в истории как огромный подарок экстремистам, — объявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в записи на своей странице Twitter. -Коллективная дискриминация способствует террористической вербовке, усугубляя разногласия, что используется экстремистами для усиления их позиций».

Иранское дипломатическое ведомство ранее объявило том, что планирует «зеркально» ответить на подписанный Трампом закон, под действие которого попали, в том числе, граждане Ирана.

Между тем, напомним, сегодня стало известно, что судья федерального суда Соединенных Штатов приостановила действие «закона Трампа» в отношении иностранцев, которые уже прибыли на территорию США, имея при себе все необходимые разрешения и документы и застряли из-за принятия закона на территории аэропортов.