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Ученые выяснили, какие разговоры перед сном спасут пары от развода

Ученые выяснили, какие разговоры перед сном спасут пары от развода

12:17  29 Января 2017
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Ученые выяснили, какие разговоры перед сном спасут пары от развода
Лондон, 29 января. Британские ученые выяснили, чем парам следует заниматься перед сном, чтобы укрепить отношения. Оказывается, чтобы жить долго и счастливо, партнерам следует обмениваться хорошими новостями.

Обмен хорошими новостями не только оказывает положительное влияние на брак, но и благоприятно сказывается на здоровье партнеров, подчеркивают специалисты. 

В исследовании психологов из Лондона приняли участие 150 пар. При этом пятая часть респондентов состояла в браке.  По итогам эксперимента ученые установили, что пары, которые перед сном привыкли делить хорошими новостями, лучше высыпались, были меньше подвержены стрессу, а их отношения были более гармоничными. 

В качестве возможных тем для разговора ученые предлагают партнерам говорить о работе или обсуждать успехи в тренажерном зале, пишет «Газета.ру».

Ярослава Замысловатова
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