Ученые выяснили, какие разговоры перед сном спасут пары от развода



Лондон, 29 января. Британские ученые выяснили, чем парам следует заниматься перед сном, чтобы укрепить отношения. Оказывается, чтобы жить долго и счастливо, партнерам следует обмениваться хорошими новостями.

Обмен хорошими новостями не только оказывает положительное влияние на брак, но и благоприятно сказывается на здоровье партнеров, подчеркивают специалисты.

В исследовании психологов из Лондона приняли участие 150 пар. При этом пятая часть респондентов состояла в браке. По итогам эксперимента ученые установили, что пары, которые перед сном привыкли делить хорошими новостями, лучше высыпались, были меньше подвержены стрессу, а их отношения были более гармоничными.

В качестве возможных тем для разговора ученые предлагают партнерам говорить о работе или обсуждать успехи в тренажерном зале, пишет «Газета.ру».