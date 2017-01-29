Неизлечимая болезнь заставляет девушку из Индии «линять» каждые шесть недель
Лондон, 29 января. Шалини Ядав, девочка-подросток из Индии, подобно змее, сбрасывает кожу каждые 45 дней с самого рождения. Редкая болезнь не лечится и причиняет девочке невыносимые страдания. Об этом сообщает Daily Mail.
У 16-летней Шалини редкое заболевание, которое носит название эритродермия. Девочка каждые шесть недель сбрасывает кожу. Чтобы этого избежать, кожу необходимо смачивать каждый час, а каждые три часа наносить увлажняющий крем. Однако в семье девочки восемь человек, и они не могут себе этого позволить, и каждые 45 дней девочка «линяет», испытывая при этом ужасные мучения. Кожа девочки становится настолько жесткой, что у Шалини возникают проблемы с тем, чтобы просто передвигаться.
Из-за жуткого внешнего вида девочку выгнали из школы, потому что одноклассники ее боялись.
Семья Шалини пытается хотя бы как-то облегчить страдания девочки, однако в лечении болезни не может помочь ни один из специалистов, к которым обращались родственники.
The Human Snake: Girl, 16, sheds her skin every six weeks https://t.co/Zo8UFDHFRa pic.twitter.com/fu7R2rrJSq— Daily Mail Online (@MailOnline) January 28, 2017