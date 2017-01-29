Назван топ-3 лучших полноприводных кроссоверов для России

Москва, 29 января. Автомобильные эксперты назвали тройку самых популярных полноприводных кроссоверов в России, которые стоят не дороже 1,2 млн рублей.

Итак, список лучших авто в данном рейтинге возглавил французский кроссовер Renault Duster. Этот джип с системой полного привода можно приобрести всего за 756 тысяч рублей. Внедорожник оснащен 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач.

Далее в списке расположился южнокорейский Hyundai Creta, который производитель предлагает купить за 1 миллион 170 тысяч рублей.

И, наконец, третью позицию занимает компактный внедорожник Suzuki Jimny. Стоит отметить, что транспортное средство оснащено не самым мощным двигателем объемом 1,3 литра. У авто также механическая коробка передач. В условиях плохих дорог это авто является настоящей находкой. За данную машину придется выложить 1,13 млн рублей.