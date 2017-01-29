Новости Новороссии: шесть сел ДНР остались без света, ВСУ четырежды обстреливали армию ЛНР

Новости Новороссии, 29 января. Шесть сел на юге ДНР остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны ВСУ, киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.

Удар по электроснабжению

Шесть населенных пунктов на юге Донецкой народной республики полностью обесточены из-за сильнейшего ночного обстрела, устроенного украинскими силовиками. Об этом сообщает глава Новоазовского района Анатолий Яновский.

По словам чиновника, только за минувшую ночь в результате артиллерийских обстрелов, устроенных армией Украины, пострадали опоры и линии электропередачи в селах Коминтерново, Заиченко, Новая Таврия, Дзержинское, Ленинское и Сергеевка. Жители этих населенных пунктов остались без энергоснабжения.

Яновский заявил, что для устранения последствий обстрелов и восстановления электросети, власти ДНР отправили в неспокойный район специальную ремонтную бригаду, которая должна в кратчайшие сроки восстановить подачу электроэнергии.

Напомним, только за минувшие сутки бойцы украинской армии более 1200 раз атаковали территорию Донецкой народной республики. В 90% случаев в местах попадания снарядов находились жиле дома мирных жителей.

Танки ВСУ обстреливают прифронтовые села ДНР

Украинские военные, начиная с 22.00 28 января, выпустили порядка 270 танковых и артиллерийских снарядов по прифронтовым населенным пунктам Донецкой народной республики. Это происходило практически вдоль всей линии соприкосновения.

От огня ВСУ пострадали поселки Зайцево под Горловкой, Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка, района аэропорта и «Вольво-Центра» на севере столицы. Более того, прилетали снаряды и в села Спартак, Васильевка, Крутая Балка Ясиноватского района, Ленинское, Дзержинское, Саханка, Коминтерново, Безыменное, Октябрь, Новая Таврия Новоазовского района, Докучаевск.

По данным армии ДНР, ВСУ не стеснялись использовать вооружение БМП, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Нарушение «тишины» в ЛНР

За минувшие сутки армия Украины четыре раза обстреливала позиции Народной милиции ЛНР.

Как сообщили луганские военнослужащие, огонь по позициям армии Новороссии велся с направления села Крымское. При этом под сильнейший удар попали поселок Фрунзе и село Новогригоровка. Очередное нападение осуществлялось при помощи штатного вооружения боевой машины пехоты, 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ.

Стоит также отметить, что район села Калиново подвергся обстрелу из 120-мм минометов, удар шел с направления Троицкого. Били ВСУ по Калиново и из 82-мм минометов. Напомним, что участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 21 декабря 2016 года заявили о необходимости установления с 24 декабря «всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня» в регионе. Это соглашение стало уже десятой договоренностью о соблюдении «режима тишины». Тем не менее, киевские силовики не спешат его выполнять.