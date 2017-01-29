«Валькирия» из Подмосковья избила двоих мужчин бейсбольной битой

Москва, 29 января. В подмосковной Балашихе двое мужчин стали жертвами ограбления, совершенного женщиной. Суровая леди, вооруженная бейсбольной битой, напала на них в ночь на 27 января и жестоко избила, чтобы отнять у них смартфоны.

Нападение произошло в квартире одного из домов на шоссе Энтузиастов. Пострадавшие от нападения свирепой «валькирии» мужчины 1982 и 1994 года рождения немедленно обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов смогли по горячим следам задержать нападавшую — женщину 33 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Обстоятельства дела проверяют сотрудники полиции.