Столкнувшие Chevrolet и Toyota залили кровью трассу под Томском



Томск, 29 января. Четыре человека стали жертвами крупного ДТП в Томской области. Трагедия произошла в Шегарском районе на трассе Томск-Каргала-Колпашево.

По данным регионального УМВД, на 102 километре автодороги столкнулись иномарки Chevrolet и Toyota. Сообщение об автокатастрофе в полицию поступило накануне около 21.00. По предварительным данным, 53-летний водитель Chevrolet не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с Toyota, за рулем которой находился 41-летний мужчина.

Жертвами ДТП стали водитель, два пассажира Chevrolet и женщина, находившаяся в салоне Toyota. Они скончались на месте происшествия. Мужчина, управлявший Toyota, в тяжелом состоянии госпитализирован, уточняет «Газета.ру».

По факту автокатастрофы начала доследственная проверка.