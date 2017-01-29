Трамп назвал Пентагону дедлайн для поиска союзников по борьбе с ИГ

Вашингтон, 29 января. Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Джеймсу Мэттису найти новых союзников для борьбы с террористами ИГ. На выполнение задания президента у Мэттиса есть всего 30 дней.

Трамп поручил Мэттису разработать новый план по борьбе с ИГ («Исламское государство», ИГИЛ, арабск. ДАИШ, террористическая организация, запрещенная в России) и найти новых союзников в этой борьбе. При этом американский президент поставил весьма жесткие временные рамки: для выполнения поручения у Мэттиса есть всего 30 дней.

Напомним, что одним из первых шагов Трампа на посту президента стало также ужесточение миграционной политики. Так, объявлено о строительстве стены на границе с Мексикой, временно запрещен въезд в США для представителей некоторых ближневосточных государств, передает «Газета.Ru».