Три боевика уничтожены в ходе спецоперации в Дагестане

Махачкала, 29 января. В ходе специальной операции в Дагестане правоохранители ликвидировали трех боевиков.

По имеющейся информации, силовики решили развалить дом с применением бронетранспортера. В настоящее время идет разбор завалов. По предварительной информации, были найдены тела трех боевиков, сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее стало известно, что в дагестанском Хасавюрте был введен режим контртеррористической операции (КТО) после того, как у сотрудников полиции появилась информация о боевиках, которые прячутся в одном из жилых домов города.

Ранее, как сообщала Газета.Ru, силовики перекрыли частный дом, в котором находились боевики.