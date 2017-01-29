Смертельный перекус: москвич погиб, подавившись печеньем в лифте

Москва, 29 января. Труп электомеханика обнаружили в лифте в высотке в центре Москвы. Обстоятельства и причины смерти мужчины выясняет полиция. По предварительным данным, несчастный насмерть подавился печеньем.

Как сообщил источник в правоохранительных органах столицы, признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было. Прибывшие на место ЧП медики выяснили, что его смерть наступила погиб всего за 20 минут до того до обнаружения тела.

Установлено, что мужчина работал электромехаником. По предварительным данным, он скончался, подавившись печеньем, уточнил собеседник телеканала Life.

Сейчас тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлена точная причина смерти.

