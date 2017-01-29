Донбасс: жители Ясиноватой в ДНР остались без света из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 29 января. Населенный пункт Яковлевка, расположенный на юге Ясиноватой, остался без света по причине утренних обстрелов со стороны киевских силовиков. Об этом в воскресенье сообщил исполняющий обязанности главы администрации Ясиноватой Олег Моргун.

По его словам, киевские военные рано утром, в районе 07.00 (08.00 по московскому времени), обстреляли село Яковлевка, в результате чего были порваны провода ЛЭП и весь населенный пункт остался без энергоснабжения.

Сейчас работники не могут предотвратить последствия случившегося, потому что обстрел со стороны ВСУ не прекращается.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что ВСУ в минувшую субботу обстреляли южные села Донецкой народной республики, в результате без света остались жители шести сел.

Как ранее сообщала Газета.Ru, на прошлой неделе киевские военные обстреляли территорию вблизи донецкой фильтровальной станции в ходе визита первого заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга.