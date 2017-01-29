Террористы ИГИЛ обстреляли сирийский Дейр-эз-Зор, десятки погибших

Дамаск, 29 января. Не менее 19 мирных жителей сирийского города Дейр-эз-Зор погибли в ходе обстрелов со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство», которые не прекращают попыток прорвать оборону правительственных сил, защищающих находящийся в осаде город. С соответствующим заявлением выступило управление по координации гуманитарных вопросов ООН.

«Медицинские источники в осажденном городе сообщили о 19 жертвах среди мирных жителей, а также о по меньшей мере 44 раненых в результате артиллерийских обстрелов в период с 15 по 23 января», — указано в отчете организации.

Как отмечается в опубликованном УКГВ ООН отчете, после столкновений между правительственными войсками и террористами ИГИЛ (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) в районе Дейр-эз-Зора были обнаружены тела по крайней мере 40 несовершеннолетних, погибших в боях. Это может свидетельствовать в пользу предположений о том, что террористы активно используют детей в боевых действиях.

Положение защитников Дейр-эз-Зора продолжает оставаться крайне тяжелым из-за непрекращающихся попыток террористов прорвать оборону города.