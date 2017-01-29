ДНР: под артиллерийский удар ВСУ попал Донецк

Донецк, 29 января. ВСУ обстреляли пригород Донецка, а также Киевский район города. Об этом сообщили в министерстве обороны ДНР.

Представители оборонного ведомства уточнили, что попадания были зафиксированы непосредственно в черте города, в Киевском районе. К счастью, попаданий в жилые дома не было.

«Противник использует артиллерию калибром 152 и 122 миллиметра», — уточнили военные.

Кроме того, под огнем оказалось село Спартак в северном пригороде Донецка.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», ВСУ в Донбассе обстреляли место визита инспектора ОБСЕ. Ввиду продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ власти ДНР и ЛНР заявили о готовности к проведению мобилизации, сообщает «Национальная служба новостей».