До того, как власти Дамаска сумели заключить мир с оппозиционными силами в долине Вади-Барада, жителям сирийской столицы катастрофически не хватало пресной воды. Федеральное агентство новостей публикует видео, на котором запечатлен процесс ввода в строй новых артезианских скважин.

Как сообщают власти Сирийской арабской республики, резервные скважины существовали и ранее, однако их было недостаточно для того, чтобы обеспечить пресной водой всех жителей Дамаска. Поэтому сирийские инженеры, по заданию властей, приступили к бурению и оснащению 40 новых скважин, 26 из которых располагаются на знаменитой горе Джебель-Касиюн.

Полученная Федеральным агентством новостей видеозапись показывает процесс бурения новых скважин, а также лабораторные испытания полученной воды. Проведенные исследования должны дать ответ на вопрос: пригодны ли эти источники для употребления.

В это же время отдельные подразделения Сирийской арабской армии взяли под охрану поселение Даер Канон, в котором располагается водонасосная станция Айн аль-Фиджи, питающая пресной водой сирийскую столицу. Как видно из полученной видеозаписи, перед своим исходом члены вооруженных бандформирований сожгли штаб-квартиру, в которой могла содержаться информация о том, кто финансировал подпольную партизанскую деятельность в Сирии.