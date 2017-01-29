Клинцевич рассказал, сколько времени надо РФ и США для уничтожения ИГИЛ

Москва, 29 января. Москва и Вашингтон способны уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ), если они смогут урегулировать координацию действий. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его словам, ликвидировать террористов ИГИЛ Россия и США смогут, если наладят реальную координацию. Если им это удастся, уничтожить боевиков будет возможно за 30 дней, добавил он. Возможности России, плюс объединенные усилия — все это поможет покончить с террористами.

Однако, по мнению Клинцевича, Вашингтон может противодействовать данному процессу. Кроме того, он сообщил, что одного желания американского лидера Дональда Трампа будет мало.

«Возможен и саботаж со стороны отдельных силовиков, в том числе и большие начальники-силовики завязаны на оборонно-промышленный комплекс, и они понимают, что эти миротворческие желания Трампа могут нанести существенный урон их бизнесу, и они будут сопротивляться. И это может тормозить процесс», — цитирует сенатора «Интерфакс».

Как ранее сообщала Газета.Ru, в ходе телефонной беседы 28 января глава российского государства Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились скоординировать усилия для борьбы с экстремистами.