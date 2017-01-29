Начало конца: Пушков назвал страны, пришедшие в ужас от разговора Путина с Трампом

Москва, 29 января. Украина и страны НАТО после «позитивного» разговора Владимира Путина и Дональда Трампа начали готовиться к худшему, считает сенатор Алексей Пушков. Так российский политик прокомментировал заявление Белого дома, назвавшего переговоры лидеров России и США «важным началом для налаживания отношений» двух государств.

«Киев, Вильнюс, Рига, Таллин, Варшава, Осло, Стокгольм, НАТО — в ужасе от результатов разговора Путин-Трамп. Готовятся к «трудным временам», — написал Пушков в своем Twitter. При этом он также отметил, что в самом Белом доме тон беседы Путина и Трампа считают «теплым», в отличие от «делового» разговора Трампа с Меркель и «напряженного» общения с Олландом.